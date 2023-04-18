В московском парке педофил напал на школьниц

СКР: 51-летний педофил напал на двух школьниц в московском парке и был задержан

В московском парке 51-летний педофил совершил нападение на двух школьниц. Об этом во вторник, 18 апреля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, 15 апреля злоумышленник заметил в парке 12-летнюю школьницу и впоследствии надругался над ней. После этого он напал на 11-летнюю школьницу, но та оказала активное сопротивление и смогла отбиться от насильника. Мужчина был задержан. По ходатайству следствия он был арестован и отправлен в СИЗО.

24 марта сообщалось, что в Магаданской области суд приговорил 35-летнего местного жителя, который домогался 13-летней падчерицы, к 17 годам колонии строгого режима.