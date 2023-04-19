МВД объявило в розыск украинца за угрозы массовых убийств в Казани

МВД объявило в розыск 17-летнего украинца за угрозы массовых убийств в Казани

МВД объявило в федеральный розыск 17-летнего украинца Ярослава Овсюка за угрозы массовых убийств россиян в оживленных местах, в том числе и в школах. Об этом в среду, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник.

14 апреля в Telegram появился канал, в котором неизвестный пообещал в прямом эфире расправиться с россиянами в торговом центре, мечети и школе Казани. Автор публиковал фотографии оружия и сопровождал их описаниями предстоящих убийств.

Правоохранители установили модератора канала — им оказался несовершеннолетний житель украинского города Кривой Рог.

По данным Mash, подросток находил в интернете сверстников, которым за небольшие деньги предлагал устроить стрельбу в своем городе. Один из его последователей был задержан в 2021 году за подготовку нападения на казанскую школу в районе Дербышки и помещен в психбольницу. Овсюк обещал заплатить подростку пять тысяч рублей.

В России Овсюка объявляли в розыск в 2021 году, однако на территорию страны он не въезжал.

Ранее сообщалось, что в ЛНР украинского оператора беспилотника осудили на 14 лет за обстрел мирных жителей.