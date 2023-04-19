Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:13, 19 апреля 2023Силовые структуры

МВД объявило в розыск украинца за угрозы массовых убийств в Казани

МВД объявило в розыск 17-летнего украинца за угрозы массовых убийств в Казани

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

МВД объявило в федеральный розыск 17-летнего украинца Ярослава Овсюка за угрозы массовых убийств россиян в оживленных местах, в том числе и в школах. Об этом в среду, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник.

14 апреля в Telegram появился канал, в котором неизвестный пообещал в прямом эфире расправиться с россиянами в торговом центре, мечети и школе Казани. Автор публиковал фотографии оружия и сопровождал их описаниями предстоящих убийств.

Правоохранители установили модератора канала — им оказался несовершеннолетний житель украинского города Кривой Рог.

По данным Mash, подросток находил в интернете сверстников, которым за небольшие деньги предлагал устроить стрельбу в своем городе. Один из его последователей был задержан в 2021 году за подготовку нападения на казанскую школу в районе Дербышки и помещен в психбольницу. Овсюк обещал заплатить подростку пять тысяч рублей.

В России Овсюка объявляли в розыск в 2021 году, однако на территорию страны он не въезжал.

Ранее сообщалось, что в ЛНР украинского оператора беспилотника осудили на 14 лет за обстрел мирных жителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил свою поездку в зону спецоперации
Модель осталась с волдырями на лице после инъекции дешевых филлеров
Стрелявшего в силовика россиянина обвинили в покушении на совершение теракта
Швейцария высказалась о планах по присоединению к группе по российским санкциям
В РЖД захотели запустить дополнительные поезда на летний сезон
В Киргизии предложили перевести язык на латиницу
Москвичей пригласили провести уикенд в Санкт-Петербурге
Глава Севастополя предупредил жителей о громких звуках
Путешественникам с детьми раскрыли секреты правильной упаковки чемодана
Сборная Норвегии по лыжным гонкам сократит состав из-за финансовых проблем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.