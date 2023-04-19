Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:56, 19 апреля 2023Экономика

Казахстан начал увеличивать флот для поставок нефти в обход России

«Казмортрансфлот» купит два танкера на Каспии для роста поставок нефти через Азербайджан

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

В текущем году казахстанский «Казмортрансфлот» собирается купить два нефтеналивных танкера для работы на Каспийском море дедвейтом по восемь тысяч тонн. Суда необходимы ему для увеличения поставок нефти в обход России через Азербайджан, пишет «Коммерсантъ».

В настоящее время компании принадлежат танкеры «Актау», «Астана» и «Алматы», дедвейт каждого из которых составляет 12,4 тысячи тонн. Небольшой размер судов объясняется малыми глубинами, на которых приходится осуществлять транспортировку.

Искать альтернативные маршруты поставок нефти на мировой рынок Казахстан начал на фоне проблем с прокачкой сырья по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В 2022 году отгрузка через порт Новороссийск неоднократно приостанавливалась из-за ремонтов и решений надзорных органов. По итогам года объем прокачки составил 52,2 миллиона тонн.

В качестве основной замены был выбран вариант нефтепровода БакуТбилиси — Джейхан (БТД), до которого нефть надо доставить по Каспию. В рамках контракта с азербайджанской SOCAR за 2023 год «Казмунайгаз» намерен поставить через него 1,5 миллиона тонн нефти с месторождения Тенгиз. В марте отгрузка составляла 20 тысяч тонн, в апреле она вырастет до 125 тысяч.

Источники издания утверждают, что власти Казахстана по-прежнему хотят довести мощность маршрута до 20 миллионов тонн в год, как и говорилось ранее. Этому препятствуют действующие контракты с КТК, необходимость значительных инвестиций и дороговизна альтернативы.

Brent от TradingView

Согласно расчетам Argus, с учетом всех возможных альтернативных направлений в обход России Казахстан может поставлять 20-25 миллионов тонн нефти в год. Увеличить объем мешает нехватка трубопроводов и перевалочных мощностей, дефицит подвижного состава и увеличение расходов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым пообещал уделить особое внимание развитию маршрута поставок нефти через Каспий и придать соглашениям между странами долгосрочный характер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В приграничном российском регионе беспилотник попытался атаковать электростанцию
В США слили в сеть разговор чиновников об убийстве чернокожих и журналистов
Девушка провела ночь в отеле и удивилась утром пятнам от кожи на простынях
В ООН приготовились к душераздирающему решению по Афганистану
Стюардессы вынудили беременную пассажирку ползать на коленях по самолету
Мужчина «воскресил» покойную бабушку и вызвал споры в сети
США увеличат финансирование программ слежения за российскими спутниками
Детского омбудсмена в российском регионе уволили после секс-скандала
Казахстан начал увеличивать флот для поставок нефти в обход России
Российский пенсионер перевел подставному сотруднику банка 10 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.