Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:26, 19 апреля 2023Россия

Шойгу проверил несение дежурства одним из ракетных полков в российском регионе

Министр обороны Шойгу проверил несение дежурства одним из полков РВСН в Калужской области

Кадр: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил несение дежурства одним из полков Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Там уточнили, что министр проинспектировал дежурство одного из ракетных полков в Калужской области. Командующий РВСН Сергей Каракаев доложил Шойгу о перевооружения на комплексы «Ярс».

«В ходе подведения итогов рабочей поездки Министр обороны России заслушал доклады командования объединения о состоянии боевой готовности, боевом составе ракетного соединения и поставил задачи по организации разработки и внедрению в программы боевой подготовки новых форм и способов действий войск», — сообщили в ведомстве.

В декабре Шойгу сообщал о спецучениях ядерных сил России. Российские военные тогда отработали задачи по нанесению ответного массированного ядерного удара, заявил он, подчеркнув, что велась отработка нанесения удара в ответ на применение противником оружия массового поражения.

Ракетные войска стратегического назначения — отдельный род войск, который находится в подчинении Генштаба и является главным компонентом стратегических ядерных сил России. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска
Украина подтвердила получение системы ПВО Patriot
В МИД России заявили о перерождении киевского режима в неонацистскую диктатуру
Венгрия утвердила список запрещенных товаров из Украины
Общественник Бородин отреагировал на иск актера Козловского
Россиянам раскрыли меню для красивой кожи
Мужчина на электросамокате сбил ребенка в Москве
Приговор депутату Яшину за фейки про российскую армию признан законным
Заказчик статуэток для военкоров и политологов объяснил свой поступок
Беженка из Луганска покончила с собой в Подмосковье. Вместе с ней погибла и ее дочь. Что известно о трагедии?
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.