Шойгу проверил несение дежурства одним из ракетных полков в российском регионе

Министр обороны Шойгу проверил несение дежурства одним из полков РВСН в Калужской области

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил несение дежурства одним из полков Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Там уточнили, что министр проинспектировал дежурство одного из ракетных полков в Калужской области. Командующий РВСН Сергей Каракаев доложил Шойгу о перевооружения на комплексы «Ярс».

«В ходе подведения итогов рабочей поездки Министр обороны России заслушал доклады командования объединения о состоянии боевой готовности, боевом составе ракетного соединения и поставил задачи по организации разработки и внедрению в программы боевой подготовки новых форм и способов действий войск», — сообщили в ведомстве.

В декабре Шойгу сообщал о спецучениях ядерных сил России. Российские военные тогда отработали задачи по нанесению ответного массированного ядерного удара, заявил он, подчеркнув, что велась отработка нанесения удара в ответ на применение противником оружия массового поражения.

Ракетные войска стратегического назначения — отдельный род войск, который находится в подчинении Генштаба и является главным компонентом стратегических ядерных сил России. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.