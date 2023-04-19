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07:47, 19 апреля 2023Россия

В российском городе ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак

В Чите Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак

Фото: Pixabay

В Чите ввели режим повышенной готовности из-за участившихся случаев нападения бездомных собак на людей. Об этом сообщает правительство Забайкальского края в Telegram-канале.

«Постановление о вводе режима повышенной готовности предписывает всем районам Читы усилить мониторинг ситуации с бродячими собаками, а также проконтролировать владельцев на соблюдение правил содержания домашних животных», — говорится в сообщении.

Постановление о введении такого режима подписал исполняющий обязанности руководителя администрации Читы Андрей Гренишин. Власти российского города призвали соблюдать все меры предосторожности и не отправлять маленьких детей и пенсионеров на улицы без сопровождения.

Также в правительстве Забайкальского края заявили о необходимости выгуливать домашних собак строго на поводке и в наморднике. Там подчеркнули, что животные не должны свободно покидать территорию частных домов.

В Чите несколько собак ранее напали на ребенка. Как сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по российскому региону, после случившегося пострадавшего доставили в больницу, начата проверка.

16 апреля стало известно о гибели девятилетнего ребенка в Оренбургской области — его насмерть загрызли бродячие собаки. Мальчик скончался на месте. Как сообщил губернатор российского региона Денис Паслер, после случившегося в области отловят всех бездомных собак.

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Анастасия Шейкина
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