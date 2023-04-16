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21:03, 16 апреля 2023Россия

В российском регионе отловят всех бездомных собак после гибели мальчика

Губернатор Оренбургской области поручил отловить всех бездомных псов после гибели мальчика

Фото: Михаил Почуев / Коммерсантъ

В Оренбургской области отловят всех бездомных псов после того, как в Промышленном районе города мальчика насмерть загрызли бродячие собаки. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.

«Всем главам муниципалитетов необходимо еще раз незамедлительно провести обследование территорий, отловить всех безнадзорных неучтенных собак. Опираться стоит и на информацию от жителей», — сказано в сообщении.

Паслер заявил, что чипирование животных не является гарантией безопасности людей, а меры, которые предусматривает действующее законодательство, недостаточны, так как известны случаи, когда возвращенные в среду собаки наносили человеку вред. По убеждению губернатора, соответствующий закон должен быть доработан и изменен.

О гибели мальчика в результате нападения бродячих собак стало известно ранее 16 апреля. Как уточняет Telegram-канал «112», ребенку было 9 лет.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о халатности, действиям должностных лиц, ответственных за отлов бродячих животных в регионе, будет дана правовая оценка.

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Варвара Родикова
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