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16:50, 19 апреля 2023Спорт

Соперник Шлеменко провел спарринг с медведем

Соперник Александра Шлеменко Ясуби Эномото провел спарринг с бурым медведем

Швейцарский боец смешанного стиля (ММА) Ясуби Эномото провел спарринг с бурым медведем. Видео опубликовали «Известия» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что спортсмен провел с животным два раунда. В первом победу одержал медведь, он повалил швейцарца на землю, а тот не смог подняться. Второй раунд завершился ничьей: Эномото в борьбе с животным смог устоять на ногах.

Швейцарский боец — ближайший соперник россиянина Александра Шлеменко. Встреча в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 21 апреля в Москве.

Шлеменко провел 77 боев в ММА, на его счету 61 победа, 15 поражений и одна ничья. В активе Эномото 34 поединка, он одержал 22 победы и потерпел 12 поражений. В декабре 2014 года он проиграл единогласным решением судей Шлеменко.

Алексей Гусев
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