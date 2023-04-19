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15:30, 19 апреля 2023Спорт

Фанаты «Спартака» устроили беспорядки перед матчем Кубка России

Болельщики «Спартака» сломали угловой флаг перед матчем Кубка России против «Акрона»

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Фанаты «Спартака» устроили беспорядки перед матчем второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России против тольяттинского «Акрона». Об этом сообщает Sport24.

Несколько болельщиков красно-белых выбежали на поле и сломали угловой флаг. В результате инцидента их оштрафовали на пять тысяч рублей, при этом поврежденный инвентарь у них забирать не стали.

Матч состоится на стадионе «Кристалл» в Жигулевске (Самарская область). Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

«Спартак» является действующим обладателем Кубка России. В финальном матче турнира сезона-2021/2022 команда обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. Для «Спартака» эта победа в Кубке стала первой за 19 лет. До этого команде удалось завоевать трофей в сезоне-2002/2003.

Дарья Коршунова
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