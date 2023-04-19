Фанаты «Спартака» устроили беспорядки перед матчем Кубка России

Болельщики «Спартака» сломали угловой флаг перед матчем Кубка России против «Акрона»

Фанаты «Спартака» устроили беспорядки перед матчем второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России против тольяттинского «Акрона». Об этом сообщает Sport24.

Несколько болельщиков красно-белых выбежали на поле и сломали угловой флаг. В результате инцидента их оштрафовали на пять тысяч рублей, при этом поврежденный инвентарь у них забирать не стали.

Матч состоится на стадионе «Кристалл» в Жигулевске (Самарская область). Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

«Спартак» является действующим обладателем Кубка России. В финальном матче турнира сезона-2021/2022 команда обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. Для «Спартака» эта победа в Кубке стала первой за 19 лет. До этого команде удалось завоевать трофей в сезоне-2002/2003.