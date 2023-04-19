В США понадеялись на вступление Швеции в НАТО до июля

Министр обороны США Остин понадеялся, что Швеция вступит в НАТО до саммита в июле

Министр обороны США Ллойд Остин выразил надежду, что Швеция вступит в НАТО до саммита альянса, который пройдет 11 и 12 июля текущего года. Его слова приводит Reuters.

«Мы с нетерпением ждем возможности поприветствовать Швецию в качестве 32-го члена НАТО. Чтобы было ясно, мы надеемся, что это произойдет до саммита в июле», — сказал Остин в ходе визита в страну. Он также призвал Турцию и Венгрию как можно скорее ратифицировать присоединение Швеции к военному альянсу.

В ответ ему глава шведского минобороны Пол Йонсон также понадеялся, что страна станет членом альянса к саммиту в Вильнюсе.

В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен также предположил, что Швеция может стать членом НАТО к саммиту стран альянса, запланированному на 11-12 июля.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО.