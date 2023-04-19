В российском регионе нашли тайник с 14 гранатами и 15 взрывателями

В Ростовской области возле дороги нашли тайник с 14 гранатами и 15 взрывателями

В Куйбышевском районе Ростовской области нашли тайник с 14 гранатами и взрывателем. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает Telegram-канал Shot.

12 боевых гранат Ф-1, 2 гранаты РГД-5 и 15 взрывателей нашли неподалеку от дороги. По факту возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ. Владельца разыскивают, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Бердянске у экс-пограничника Украины изъяли патроны, запрещенные Женевской конвенцией.

