Сборная Норвегии по лыжным гонкам сократит состав из-за финансовых проблем
Сборная Норвегии по лыжным гонкам решила сократить состав на следующий сезон из-за проблем с финансированием. Об этом сообщает VG.
На данный момент в мужской команде 14 лыжников, их число сократят до 10. Столько же спортсменок будет в женской команде, сейчас их 11. По информации источника, пока никто из норвежских лыжников не знает, останется ли он в сборной. Окончательный состав на следующий сезон будет объявлен 24 апреля.
В минувшем сезоне сборная Норвегии одержала победу в Кубке наций в рамках Кубка мира и у женщин, и у мужчин. В личных зачетах также победили представители страны Йоханнес Клебо и Тириль Венг.
Российские лыжники пропустили сезон на международной арене из-за санкций, наложенных на них Международной федерацией лыжного спорта (FIS).