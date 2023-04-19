Сборная Норвегии по лыжным гонкам сократит состав из-за финансовых проблем

Сборная Норвегии сократит состав с 24 до 20 лыжников из-за финансовых проблем

Сборная Норвегии по лыжным гонкам решила сократить состав на следующий сезон из-за проблем с финансированием. Об этом сообщает VG.

На данный момент в мужской команде 14 лыжников, их число сократят до 10. Столько же спортсменок будет в женской команде, сейчас их 11. По информации источника, пока никто из норвежских лыжников не знает, останется ли он в сборной. Окончательный состав на следующий сезон будет объявлен 24 апреля.

В минувшем сезоне сборная Норвегии одержала победу в Кубке наций в рамках Кубка мира и у женщин, и у мужчин. В личных зачетах также победили представители страны Йоханнес Клебо и Тириль Венг.

Российские лыжники пропустили сезон на международной арене из-за санкций, наложенных на них Международной федерацией лыжного спорта (FIS).