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08:47, 19 апреля 2023Бывший СССР

В Новой Каховке сообщили о погибшем и пострадавших при обстреле ВСУ

Власти Новой Каховки сообщили, что в результате обстрела ВСУ есть погибший и пострадавшие

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В результате обстрела Новой Каховки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа, передает ТАСС.

«В результате утреннего обстрела Новой Каховки 19 апреля (…) погиб один человек и двое получили минно-взрывные ранения», — сказано в заявлении. Кроме того, зафиксировано два порыва труб газоснабжения, частичное очаговое отключение электроснабжения, многочисленные разрушения многоэтажных жилых домов, квартир и имущества жителей.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram, что ВСУ специально вели обстрел центра города по жилым кварталам и станции скорой помощи. В результате одного из попаданий в многоквартирный дом есть раненые, добавил он. По его словам, спасатели и часть медицинских бригад выехали на место происшествия для оказания помощи пострадавшим.

Сильный артиллерийский обстрел Новой Каховки и близлежащих сел в Херсонской области начался рано утром 19 апреля. Власти попросили население находиться в укрытиях. Сообщалось о попадании в пожарно-спасательной части. Также есть обрывы на линиях электропередач.

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Кристина Есикова
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