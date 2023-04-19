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07:46, 19 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно об артобстреле Новой Каховки со стороны Украины

Власти сообщили о «жесточайшем» артобстреле Новой Каховки и близлежащих сел со стороны ВСУ

Фото: Globallookpress.com

Украинские войска рано утром в среду, 19 апреля, начали сильный артиллерийский обстрел Новой Каховки и близлежащих сел в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление администрации округа.

Власти попросили людей находиться в укрытиях. «Новая Каховка и населенные пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ», — подчеркнули в сообщении.

На данный момент обстрел продолжается. Стало известно о попадании снарядов на территории станции «Скорой помощи» и пожарно-спасательной части Новой Каховки, есть обрывы на линиях электропередач (ЛЭП).

Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что Украина обстреливает город Новая Каховка в Херсонской области, пытаясь уничтожить его.

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Марина Совина
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