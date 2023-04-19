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19:03, 19 апреля 2023Из жизни

Трехлетний ребенок через забор пробрался на территорию Белого дома в Вашингтоне

CNN: cекретная служба США выдворила трехлетнего ребенка с территории Белого дома

Фото: Nancy Benac / AP

Трехлетний ребенок пробрался через забор, окружающий Белый дом в Вашингтоне. Раздосадованной охране пришлось выдворить юного нарушителя, сообщает CNN.

Глава коммуникаций Секретной службы Антонио Гуглиельми рассказал, что ребенок пролез сквозь забор на северной стороне Белого дома. Из-за этого сработали системы безопасности.

Сегодня сотрудники Секретной службы столкнулись с любопытным маленьким посетителем у северного забора Белого дома, который на короткое время проник на территорию. Системы безопасности Белого дома мгновенно сработали, агенты Секретной службы быстро среагировали, и ребенка быстро вернули родителям

Антонио Гуглиельмиглава коммуникаций Секретной службы США
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Аналогичный инцидент произошел в 2014 году, когда другой ребенок пролез через забор Белого дома, что привело к задержке пресс-конференции Барака Обамы, который в то время был президентом США.

Ранее сообщалось, что женщина перелезла через ограду Белого дома и попыталась проникнуть на территорию резиденции главы Соединенных Штатов, однако ей помешал один из элементов одежды. Она зацепилась за забор шнурками ботинок и была задержана уже по ту сторону ограждения.

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Алиса Дмитриева
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