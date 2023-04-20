Подлодка «Томск» уничтожила условного противника в ходе проверки ТОФ

Атомная подлодка ТОФ «Томск» уничтожила условного противника в ходе внезапной проверки

Атомный подводный ракетный крейсер «Томск» Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожил условную авианосную ударную группу (АУГ) противника в ходе внезапной проверки. Об этом сообщает ТАСС.

Цель обнаружили на расстоянии чуть более 200 километров и сразу идентифицировали как АУГ во главе с атомным авианосцем. После этого экипаж «Томска» за несколько минут произвел все необходимые для ракетной стрельбы вычисления. Затем подводники отработали срочное погружение корабля.

По «противнику» нанесли условный залп из 22 противокорабельных крылатых ракет «Гранит», которые уничтожили цель. После залпа экипаж подлодки выполнил маневр уклонения и покинул район.

«Атомный подводный крейсер "Томск" в рамках внезапной проверки боевой готовности ТОФ приведен в полную боевую готовность. Выполнил развертывание в район выполнения учебно-боевых задач по предназначению: уничтожение авианосных корабельных ударных групп противника, десантных отрядов и конвоев», — сказал командир подлодки Роман Величенко.

Ранее в Минобороны России сообщили, что противолодочные самолеты Ту-142 ТОФ провели учение по поиску и слежению за подлодками условного противника.