Семилетняя россиянка уронила пятимесячную сестру с девятого этажа

Kub Mash: в Краснодарском крае семилетняя девочка уронила с девятого этажа грудную сестру

В селе Архипо-Осиповке Краснодарского края семилетняя девочка уронила из окна девятого этажа пятимесячную сестру. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Как пишут авторы поста, вечером в среду, 19 апреля, 32-летняя россиянка ушла в гости, предположительно, к своему любовнику, оставив детей на ночь одних. Утром старшая девочка в ожидании матери смотрела в окно, взяв младшую на руки. Однако младенец начал ворочаться, и сестра не смогла его удержать, выронив на улицу. Грудной ребенок скончался на месте.

Когда в восемь утра мать детей вернулась домой, то старшая девочка заявила, что к ним ворвался незнакомец и выкинул сестру, но позже рассказала правду. Сейчас с матерью работают следователи, пишет канал.

Ранее в подмосковной Дубне оставленная без присмотра трехлетняя девочка утонула в кипятке, пока ее мать ходила в магазин. Четырехлетний брат погибшей рассказал, что сестра решила искупаться и сама открыла воду. Точная причина смерти ребенка устанавливается.