Россиянам рассказали о способности смартфона определить возраст владельца

IT-эксперт Мясоедов: смартфоны узнают возраст владельца благодаря скаченным приложениям

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал в интервью агентству «Прайм» о способности смартфона определить возраст владельца, основываясь, в частности, на силе и скорости нажатия иконок на экране.

Специалист пояснил, что при первом включении гаджета пользователю предлагается заполнить анкету с информацией о себе, однако чаще всего люди пролистывают эти страницы. В таких случаях смартфон сам собирает и анализирует данные. По словам эксперта, возраст владельца можно также определить с помощью речи человека, изучив высоту и частоту голоса.

Кроме того, продолжил он, смартфон может узнать возраст пользователя благодаря показателям условных медицинских датчиков, например, пульсометра или термометра. «Анализ по фото и видео используется реже из-за многочисленных возможностей изменить внешний вид», — уточнил Мясоедов.

Помимо этого, добавил он, скачиваемые человеком приложения также могут выдавать его возраст, как и количество проведенного в социальных сетях времени. При этом специалист подчеркнул, что перечисленные способы не помогают со стопроцентной точностью определить возраст владельца гаджета.

Ранее Мясоедов назвал неочевидные функции смартфонов, позволяющие защитить персональные данные. Он посоветовал настроить опцию автоблокировки в зоне публичных Wi-Fi и не давать пользоваться своим телефоном подозрительным людям.