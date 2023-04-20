Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:04, 20 апреля 2023Наука и техника

Россиянам рассказали о способности смартфона определить возраст владельца

IT-эксперт Мясоедов: смартфоны узнают возраст владельца благодаря скаченным приложениям

Фото: Eddy Billard / Unsplash

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал в интервью агентству «Прайм» о способности смартфона определить возраст владельца, основываясь, в частности, на силе и скорости нажатия иконок на экране.

Специалист пояснил, что при первом включении гаджета пользователю предлагается заполнить анкету с информацией о себе, однако чаще всего люди пролистывают эти страницы. В таких случаях смартфон сам собирает и анализирует данные. По словам эксперта, возраст владельца можно также определить с помощью речи человека, изучив высоту и частоту голоса.

Кроме того, продолжил он, смартфон может узнать возраст пользователя благодаря показателям условных медицинских датчиков, например, пульсометра или термометра. «Анализ по фото и видео используется реже из-за многочисленных возможностей изменить внешний вид», — уточнил Мясоедов.

Помимо этого, добавил он, скачиваемые человеком приложения также могут выдавать его возраст, как и количество проведенного в социальных сетях времени. При этом специалист подчеркнул, что перечисленные способы не помогают со стопроцентной точностью определить возраст владельца гаджета.

Ранее Мясоедов назвал неочевидные функции смартфонов, позволяющие защитить персональные данные. Он посоветовал настроить опцию автоблокировки в зоне публичных Wi-Fi и не давать пользоваться своим телефоном подозрительным людям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Полпред президента заявил об отставке командующего Тихоокеанском флотом
Стало известно о прекращении полетов беспилотников США над Черным морем
Правительство одобрило продажу российского завода Volkswagen
В США рассказали о сложностях в противостоянии России и Китаю
Назван самый безопасный для автомобилистов регион России
Разработан уникальный способ заживления ран электричеством
В России допустили вывод крейсера «Петр Великий» из боевого состава ВМФ
Очевидец рассказал о взорвавших подвал с жителями бойцах ВСУ
Во время раздачи помощи в Йемене погибло 80 человек
Лавров прибыл на Кубу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.