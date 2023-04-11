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16:03, 11 апреля 2023Интернет и СМИ

Россиянам перечислили неочевидные функции смартфонов для защиты данных

IT-эксперт Мясоедов рассказал об опции автоблокировки телефона в зоне публичных Wi-Fi

Фото: Robin Worrall / Unsplash

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов перечислил россиянам неочевидные функции смартфонов, с помощью которых можно защитить персональные данные. В беседе с агентством «Прайм» он, в частности, рассказал, что на многих устройствах можно настроить опцию автоблокировки в зоне публичных Wi-Fi.

IT-эксперт отметил, что в телефонах есть много функций, которые остаются незамеченными пользователями. В качестве примера он привел голосовые команды, которыми на заре появления смартфонов пользоваться было затруднительно. Сегодня же, как отметил Мясоедов, при помощи голосовых помощников можно управлять практически всем: от написания текста вслепую до подключения девайса к новой сети Wi-Fi.

«Среди прочего, для повышения безопасности трубка может мониторить ваше местоположение и при появлении в зоне публичных Wi-Fi превентивно блокировать экран, а дома наоборот снимать ограничение», — объяснил Мясоедов.

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Специалист также отметил, что многие дают на время свой смартфон другим людям. При этом в такие моменты сложно понять, не злоупотребляет ли второе лицо доверием и не переходит ли в другие разделы или программы телефона, добавил эксперт.

Чтобы защитить персональные данные при передаче телефона третьим лицам, Мясоедов рекомендовал включать «демонстрационный режим». По его словам, в зависимости от производителя гаджета режим активируется либо через комбинацию клавиш, либо в командном центре. Эксперт объяснил, что при его включении телефон дает пользоваться только уже открытым приложением или страницей, а при попытке перейти куда-то еще гаджет запрашивает пароль.

Ранее директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Константин Романов предупредил россиян, что нейросети могут использоваться злоумышленниками для кражи персональных данных. Он призвал фирмы, внедряющие нейросети в свои процессы, провести проверку и убедиться, что слив данных невозможен.

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Олег Давыдов
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