Россиян предупредили об использовании нейросетей для краж персональных данных

Директор по ИИ Романов предупредил об использовании нейросети для краж персональных данных

Директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Константин Романов предупредил россиян о том, что нейросети могут использоваться злоумышленниками для кражи персональных данных. Его слова приводит РИА Новости.

«Она может обрабатывать огромные объемы данных и извлекать из них информацию, в том числе и конфиденциальную. Существует возможность использования нейросетей для взлома систем безопасности и доступа к защищенным данным», — пояснил эксперт.

Романов напомнил, что утечка данных может повлечь серьезные последствия, например, шпионаж или попадание сведений не только к мошенникам, но и к иностранным спецслужбам.

Специалист добавил, что кража персональной информации может подорвать доверие к компании со стороны клиентов. Он призвал фирмы, внедряющие нейросети в свои процессы, провести проверку и убедиться, что слив данных невозможен.

В конце марта предприниматель Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и более тысячи экспертов в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта подписали открытое письмо с призывом приостановить обучение нейросетей из-за рисков. В письме утверждается, что технологии с искусственным интеллектом, сопоставимым человеческому, могут представлять значительный риск для общества и человечества.

