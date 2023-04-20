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12:31, 20 апреля 2023Спорт

Игроки «Челси» осудили совладельца клуба из-за ситуации с украинцем Мудриком

Daily Mail: в «Челси» осудили Боэли за допуск представителей украинца Мудрика в раздевалку
Михаил Мудрик

Михаил Мудрик. Фото: Peter Nicholls / Reuters

Игроки «Челси» выразили недовольство поведением совладельца клуба Тодда Боэли. Об этом стало известно Daily Mail.

В команде оказались разгневаны ситуацией, произошедшей 15 января перед матчем Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Кристал Пэлас» (1:0). В тот день Боэли представил в раздевалке нового игрока — украинца Михаила Мудрика. При этом также присутствовали представители полузащитника. Отмечается, что футболисты осудили нахождение в помещении посторонних, потому что перед игрой раздевалка считается местом со строгими правилами относительно того, кто может в ней находиться.

О переходе Мудрика в «Челси» стало известно 15 января. Его контракт рассчитан на 7,5 года. Лондонцы заплатили донецкому «Шахтеру» за игрока 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов «Челси» может выплатить в качестве бонусов.

22-летний Мудрик — уроженец Краснограда (Харьковская область). В нынешнем сезоне он провел за «Шахтер» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил десять голов и сделал девять результативных передач. В составе «Челси» он сыграл в десяти встречах АПЛ и отметился двумя результативными передачами.

Дарья Коршунова
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Игроки «Челси» осудили совладельца клуба из-за ситуации с украинцем Мудриком
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