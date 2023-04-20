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12:09, 20 апреля 2023Наука и техника

Названо предназначение VR-гарнитуры Apple

Bloomberg: гарнитуру смешанной реальности Apple будут применять для работы, фитнеса и игр

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Раскрыты варианты применения будущей гарнитуры альтернативной реальности от Apple. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам знакомого с планами компании журналиста Марка Гурмана, Apple намерена рекламировать свою гарнитуру виртуальной и дополненной реальности как многофункциональное устройство. Так, в компании будут продвигать девайс как прибор для совместной работы, интерактивных игр, фитнеса и просмотра спортивных мероприятий. Также аппарат получит адаптированные версии популярных приложений для iPhone и iPad.

Гурман выяснил, что большая часть усилий работающих над новым девайсом инженеров и дизайнеров направлена на адаптацию привычных пользователям смартфонов и планшетов приложений. «Потребители смогут получить доступ к миллионам существующих программ от сторонних разработчиков через новый 3D-интерфейс», — заметил автор, который называет гаджет Apple «гарнитурой смешанной реальности».

Так, в первом поколении устройства появятся оптимизированные версии браузера Safari, сервисов «Календарь», «Заметки», «Контакты», «Почта», «Карты». Также гарнитура получит приложения для обмена сообщениями, видеосвязи, прослушивания музыки и просмотра видео.

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Гурман заметил, что аппаратные продукты Apple долгое время зависели от наличия надежного ассортимента программного обеспечения. По словам инсайдера, в этом плане сотрудники корпорации руководствуются лозунгом основателя компании Стива Джобса «Для этого есть приложение».

Ранее Марк Гурман рассказал, что компания Apple представит гарнитуру смешанной реальности будущим летом. Кроме девайса стоимостью 3000 долларов корпорация покажет операционную систему xrOS и комплект для разработки программного обеспечения.

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Андрей Ставицкий
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