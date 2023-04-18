Раскрыт главный продукт Apple на WWDC

Bloomberg: Apple представит на конференции WWDC гарнитуру смешанной реальности

Компания Apple представит гарнитуру смешанной реальности будущим летом. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналист агентства Марк Гурман заявил, что в Apple твердо запланировали анонс гарнитуры VR/AR на конференции WWDC. По словам автора, первый шлем альтернативной реальности от американского бренда будет «звездой шоу» и, соответственно, главным продуктом летней презентации. WWDC 2023 пройдет с 5 по 9 июня.

Согласно раскрытым данным, кроме устройства компания Тима Кука представит операционную систему xrOS и комплект для разработки программного обеспечения. Также Apple покажет разработчикам документацию для написания приложений и сервисов для шлема VR/AR. «Мне сказали, что девайс будет иметь четкую историю для разработчиков — с точки зрения того, как они захотят его использовать», — подчеркнул журналист.

Инсайдер предположил, что ранний анонс гаджета необходим, чтобы к его релизу были созданы первые приложения. Ожидается, что новый продукт Apple поступит в продажу ближе к концу 2023 года. Отчет Марка Гурмана противоречит информации авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко, согласно которой Apple может отложить анонс устройства.

В начале апреля глава Apple Тим Кук заявил, что недооценивал AR-технологии и гарнитуры дополненной реальности. «Стив Джобс научил меня: никогда не стоит "выходить замуж" за вчерашние убеждения», — заявил Кук, таким образом признав свою ошибку.