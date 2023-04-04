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12:35, 4 апреля 2023Наука и техника

Глава Apple Тим Кук признал свою ошибку

GQ: Тим Кук заявил, что недооценивал очки и гарнитуры дополненной реальности

Фото: Carlos Barria / Reuters

Руководитель американской компании Apple Тим Кук заявил, что ошибался относительно технологии дополненной реальности. Об этом сообщает издание GQ.

В интервью для медиа Кук признался, что ранее пренебрежительно относился к AR-технологиям и гарнитурам дополненной реальности, но теперь понимает, что ошибался. «Мое мышление всегда развивается. Стив Джобс научил меня: никогда не стоит "выходить замуж" за вчерашние убеждения», — заметил глава Apple.

По словам Кука, если ситуация меняется, то нужно признать свои ошибки, нежели «продолжать сидеть на корточках и объяснять, что вы были правы». Журналисты GQ вспомнили, что после анонса Google Glass предприниматель допускал в сторону устройства скептические комментарии.

Собеседник Тима Кука спросил главу Apple о том, стоит ли слушать скептиков, которые критикуют компанию о решении выпустить свою гарнитуру альтернативной реальности в будущем. Предприниматель не стал подтверждать планы корпорации на устройство, но отметил, что у создателей новых продуктов и новаторов всегда есть критики.

В конце марта инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple отложила производство своей гарнитуры альтернативной реальности. Причиной срыва начала производства специалист назвал негативные прогнозы в компании относительно того, как потребители встретят новое устройство.

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Андрей Ставицкий
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