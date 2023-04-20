Российские военные ударили по опорному пункту ВСУ на запорожском направлении

Российская артиллерия ударила по опорному пункту ВСУ на запорожском направлении

Российская артиллерия нанесла удар по крупному опорному пункту Вооруженных сил Украины ВСУ на запорожском направлении. Об этом РИА Новости сообщил командир расчета.

По данным разведки, украинские военные понесли потери в личном составе и технике. Сейчас опорный пункт находится в зоне огневого контроля Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения на территории региона.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что Запорожская область готова к контрнаступлению ВСУ. По его словам, российские войска «знают линию фронта, знают запорожское направление и прекрасно понимают, что делать». В области подготовлены несколько линий глубокоэшелонированной обороны, добавил он.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.