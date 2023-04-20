Пьяный россиянин разделся в самолете и устроил дебош во время рейса

МВД России: пьяный россиянин пробежался по самолету с обнаженным торсом и попал на видео

Пьяный пассажир воздушного судна, следовавшего с Пхукета в Красноярск, устроил дебош на борту и попал на камеру. Видео и подробности случившегося публикует пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (СФО) на своей странице во «ВКонтакте».

Сообщение о неадекватном поведении одного из пассажиров бизнес-класса поступило в дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту города Красноярска. По информации ведомства, 43-летний житель Санкт-Петербурга, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время движения лайнера разделся по пояс и пробежался с обнаженным торсом по салону.

Кроме того, россиянин приставал к другим пассажирам рейса и ругался матом в адрес членов летного состава и всех, кто решался сделать ему замечание. «Во время снижения и посадки самолета гражданин не занял свое место, продолжил ходить по салону, чем создавал опасность для себя и окружающих», — добавили в МВД.

Наряд полиции встретил правонарушителя у трапа самолета. Мужчину доставили в дежурную часть, где провели медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении петербуржца были составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) и части 6 статьи 11.17 КоАП РФ (Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна).

Ранее в марте летевший на Камчатку россиянин напился и девять часов мучил бортпроводников и попутчиков в самолете. Пьяный пассажир подзывал к себе стюардесс и заказывал алкогольные напитки из меню. Через некоторое время члены экипажа отказались обслуживать дебошира. После этого мужчина принялся приставать к соседке.