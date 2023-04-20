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14:58, 20 апреля 2023Наука и техника

Выявлены причины плохого сна ночью

Sleep Health: хроническое недосыпание связали с загрязнением воздуха

Фото: Claudia Mañas / Unsplash

Ученые из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании и Университете Луисвилла выявили причины плохого сна ночью. Исследование, опубликованное в журнале Sleep Health, связывает хроническое недосыпание с загрязнением воздуха и внешними шумами.

Авторы проанализировали данные 62 участников, за которыми наблюдали в течение двух недель с помощью мониторов активности и журналов регистрации сна. В спальнях испытуемых с низкой эффективностью сна фиксировались более высокие уровни загрязнения воздуха (твердые частицы, PM2,5), углекислый газ, шум и повышенная температура.

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Специалисты сравнили эффективность сна при воздействии самых высоких 20 процентов уровней внешних показателей по сравнению с самыми низкими 20 процентами. Анализ показал, что высокий уровень шума был связан со снижением эффективности сна на 4,7 процента по сравнению с низким уровнем шума, повышенные значения углекислого газа ухудшили сон на 4 процента, высокая температура — на 3,4 процента, а высокий уровень PM2,5 коррелировал со снижением на 3,2 процента по сравнению с низким PM2,5. При этом относительная влажность и барометрическое давление, по всей видимости, не имели выраженного влияния на эффективность сна среди испытуемых.

Теперь ученые считают, что необходимо провести дополнительные исследования по мерам, которые могли бы улучшить эффективность сна за счет снижения воздействия внешних факторов.

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Елена Апазиди
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