Балтфлот вывел в море десять кораблей

Балтфлот вывел в море на учебные стрельбы десять кораблей

Балтийский флот России вывел в одноименное море на учебные стрельбы десять кораблей. Об этом со ссылкой на пресс-службу флота сообщил «Интерфакс».

«В маневрах принимают участие порядка 10 кораблей и вспомогательных судов флота», — говорится в сообщении.

Соответствующие мероприятия проводятся в рамках контрольной проверки. В рамках стрельб планируется провести, в частности, учебные пуски крылатых ракет. В море корабли будут находиться несколько дней, действуя в составе корабельных ударных и поисковых групп.

В феврале Балтфлот провел учения по нанесению ракетных ударов по важным объектам условного противника.