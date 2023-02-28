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06:30, 28 февраля 2023Наука и техника

Балтфлот провел учения с «Искандерами»

Расчеты ОТРК «Искандер» Балтфлота провели учения по нанесению ракетных ударов

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» ракетного соединения Балтийского флота провели учения по нанесению ракетных ударов по важным объектам условного противника. Об этом сообщили в пресс-служба флота, передает ТАСС.

Отмечается, что ракетчики в рамках учения выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, оборудовали стартовые позиции, а также выполнили одиночные и групповые электронные пуски по мишеням, которые имитировали пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника.

В пресс-службе отметили, что на учениях командование соединения из подвижных командных пунктов отрабатывало вопросы скрытого управления подразделениями. Боевые расчеты ракетчиков действовали в условиях имитации радиационного и химического заражения местности. Также ракетчики отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника.

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Мобильные ОТРК «Искандер» предназначены для уничтожения важных объектов, систем противовоздушной и противоракетной обороны противника на дальностях до 500 километров.

В декабре 2022 года первый замдиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что Россия в разы нарастила производство ракет ОТРК «Искандер».

В сентябре 2022 года главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков назвал ОТРК «Искандер-М» лучшим в своем классе.

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Даниил Иринин
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