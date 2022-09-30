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Главком Сухопутных войск оценил российские ОТРК «Искандер-М»

Главком Сухопутными войсками Салюков назвал ОТРК «Искандер-М» лучшим в своем классе

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» является лучшим в своем классе. Такую оценку ОТРК дал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда».

Он отметил, что ОТРК способен применять баллистические и крылатые ракеты с одной установки. По словам главнокомандующего, комплекс не оставляет противнику шансов в радиусе 500 километров.

«А модернизационный потенциал, заложенный в комплекс и реализуемый нами уже сегодня, позволит ему еще на долгие годы превосходить иностранные образцы ракетного вооружения и оставаться основным образцом в ракетных формированиях Сухопутных войск», — заявил Салюков.

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15 сентября 2022

Ранее в сентябре в Минобороны России сообщили, что групповой пуск ракет ОТРК «Искандер-М» позволил уничтожить командный пункт «противника» на учениях «Восток-2022».

В августе в госкорпорации «Ростех» говорили, что ракета комплекса «Искандер-М» может попасть в форточку с расстояния в несколько десятков километров, а боевая часть ракеты позволяет уничтожить корабль или укрепление.

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Даниил Иринин
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