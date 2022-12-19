«Ростех»: в России в разы нарастили производство ракет «Искандер»

Россия в разы нарастила производство ракет «Искандер». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил первый замдиректора «Ростеха» Владимир Артяков. Его заявление передает «Интерфакс».

«Он достаточно эффективен, работает очень слаженно, точно и надежно. Здесь мы должны отметить, что количество этих пусковых установок и боеприпасов увеличили в разы», — сказал Артяков.

Он добавил, что в текущем году в десятки раз выросли объемы производства некоторых моделей танков и в десятки и сотни раз — боеприпасов и снарядов.

В том же интервью Артяков заявил, что Россия превзошла Украину по применению разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе на линии соприкосновения.

