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15:01, 20 апреля 2023Россия

В российском поселке на дне реки нашли тело пропавшего сутки назад мальчика

В Новосибирской области на дне реки нашли тело пропавшего сутки назад мальчика

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В поселке Маслянино Новосибирской области на дне реки нашли тело девятилетнего мальчика, пропавшего сутки назад. Об этом сообщает портал Ngs.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сведениям издания, ребенок вышел из дома на улице Ягодной и исчез. Позже волонтеры обнаружили велосипед школьника на берегу реки.

Тело российского мальчика направили судмедэкспертам для установления точной причины смерти. Правоохранители продолжают работу на месте происшествия.

До этого следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка. Ситуацию под свой контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю новосибирского управления оперативно докладывать о работе.

9 марта сообщалось, что на пустыре в селе Хмелевка Алтайского края нашли замерзшего насмерть 16-летнего подростка. Накануне трагедии десятиклассник отмечал день рождения друга в Доме культуры и напился.

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Анна Щербакова
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