Экс-губернатор Токио Масудзоэ обвинил президента США Байдена в приближении третьей мировой

Деятельность президента США Джо Байдена грозят приближением третьей мировой войны, в этом политика обвинил бывший губернатор Токио Еити Масудзоэ. Его слова приводит Yahoo News Japan.

«Сейчас Америка желает добиться такой же полной капитуляции России, какой она добилась от Японии, которую дважды бомбила атомными бомбами — в Хиросиме и Нагасаки», — заявил он, предупредив, что при таком сценарии Москва ответит.

По его словам, США отправляют все больше военной техники Киеву, что побуждает украинскую сторону к участию в военных действиях. Бывший глава японской столицы подчеркнул, что такие действия Вашингтона могут привести к третьей мировой войне.

«Я знаю, что Соединенные Штаты хотят быть лучшими в мире, но нам нужно как можно скорее потушить пожар на Украине и перестроить весь мир», — подытожил Масудзоэ.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп предупредил об угрозе третьей мировой войны, которая может быть развязана под руководством нынешнего американского лидера. По словам политика, при его администрации никогда не упоминались и не обсуждались открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия.