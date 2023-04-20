Ракетный комплекс С-400 вылетел в кювет и перевернулся на российской трассе

Mash: на трассе М2 «Крым» под Тулой перевернулся ракетный комплекс С-400

На трассе под Тулой вылетел в кювет и перевернулся зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как пишут авторы поста, авария произошла в районе 10:30 утра на трассе М2 «Крым» недалеко деревни Прудное. К полудню дорогу на въезд и выезд из Тулы перекрыли. По данным канала, ЗРК до сих пор лежит на месте ДТП.

По информации Telegram-канала Shot, изначально ЗРК ехал в колонне из восьми машин, однако по дороге отстал. Предварительно, водитель ракетного комплекса не справился с управлением и вылетел с трассы. В результате, у 33-летнего мужчины диагностировали перелом руки.

Подчеркивается, что боеприпасы, которые перевозил ЗРК, не активированы. Угрозы взрыва на месте ДТП нет.

Ранее на трассе М9 «Балтия» столкнулись два грузовика Минобороны России. В аварии пострадал один военнослужащий. У него диагностирован открытый перелом. Что перевозили автомобили, не сообщается..