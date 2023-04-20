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11:15, 20 апреля 2023Россия

В России мальчик согласился на предложение подвезти его из школы и погиб в ДТП

В Воронежской области пьяный водитель съехал в кювет, находившийся в салоне школьник погиб

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Воронежской области 14-летний мальчик погиб, согласившись на предложение подвезти его после школы. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета России.

По предварительным данным, попавшим в ДТП автомобилем управлял мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, 31-летний россиянин не имел права управлять транспортным средством.

Во время движения водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Сидевший в салоне школьник скончался на месте. Водитель скрылся с места происшествия.

Ранее в апреле житель Кирова насмерть сбил пенсионера и оставил его на обочине. В областной прокуратуре сообщили, что водитель совершил маневр, не убедившись в его безопасности. Пострадавший скончался от полученных травм, а водитель скрылся с места происшествия.

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Алан Босиков
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