Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:39, 19 апреля 2023Россия

Россиянин за рулем автомобиля сбил пенсионера и оставил его умирать на обочине

В Кировской области управлявший автомобилем мужчина насмерть сбил пенсионера и скрылся

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Житель Кирова сбил на автомобиле пенсионера и оставил его на обочине. Пострадавший умер от полученных травм. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

Управлявший автомобилем россиянин выехал на обочину, не убедившись в безопасности совершаемого маневра, уточнили в надзорном ведомстве. Наехав на пенсионера, водитель скрылся с места происшествия.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Удмуртии мужчина без прав на управление автомобилем насмерть сбил двухлетнего ребенка и скрылся с места ДТП. Ребенок скончался уже в больнице, куда его доставили после аварии. Позже выяснилось, что за рулем автомобиля находился 28-летний местный житель.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска
Украина подтвердила получение системы ПВО Patriot
В МИД России заявили о перерождении киевского режима в неонацистскую диктатуру
Венгрия утвердила список запрещенных товаров из Украины
Общественник Бородин отреагировал на иск актера Козловского
Россиянам раскрыли меню для красивой кожи
Мужчина на электросамокате сбил ребенка в Москве
Приговор депутату Яшину за фейки про российскую армию признан законным
Заказчик статуэток для военкоров и политологов объяснил свой поступок
Рейтинг Байдена приблизился к самому низкому уровню за все время президентства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.