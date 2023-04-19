Россиянин за рулем автомобиля сбил пенсионера и оставил его умирать на обочине

В Кировской области управлявший автомобилем мужчина насмерть сбил пенсионера и скрылся

Житель Кирова сбил на автомобиле пенсионера и оставил его на обочине. Пострадавший умер от полученных травм. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

Управлявший автомобилем россиянин выехал на обочину, не убедившись в безопасности совершаемого маневра, уточнили в надзорном ведомстве. Наехав на пенсионера, водитель скрылся с места происшествия.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Удмуртии мужчина без прав на управление автомобилем насмерть сбил двухлетнего ребенка и скрылся с места ДТП. Ребенок скончался уже в больнице, куда его доставили после аварии. Позже выяснилось, что за рулем автомобиля находился 28-летний местный житель.