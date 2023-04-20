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12:41, 20 апреля 2023Экономика

ЦБ назвал условие вмешательства в работу валютного рынка

ЦБ допустил вмешательство в работу валютного рынка только при угрозах для финстабильности

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российский Центробанк (ЦБ) назвал условия вмешательства в работу валютного рынка. Глава регулятора Эльвира Набиуллина допустила, что это может случиться при возникновении угроз для финансовой стабильности. Ее слова приводит ТАСС.

Набиуллина отметила, что плавающий курс остается действенным стабилизатором для экономики. «Вмешиваться в работу валютного рынка мы считаем допустимым, только когда события на нем создают угрозу для финстабильности, как это было прошлой весной», — заметила глава ЦБ. Также она подчеркнула, что вносить существенные изменения в действующие валютные ограничения пока нецелесообразно.

Ранее, объясняя причины недавнего ослабления рубля, глава ЦБ говорила, что это связано со снижением экспорта и падением цен на нефть. Набиуллина уточнила, что экспорт сокращался в стоимостном выражении, а рост цен на нефть, наблюдаемый в последнее время, скажется на курсе рубля «в следующие периоды». Как отметила глава ЦБ, сейчас экспортеры продают валютную выручку, полученную в то время, когда цена нефти была достаточно низкой.

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Платон Щукин
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