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23:39, 20 апреля 2023Россия

Названа вероятная цель удара ВСУ по Белгороду

Mash: целью удара ВСУ могла стать Белгородская ТЭЦ, находящаяся в 4 км от места взрыва
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Telegram-канал Mash

Целью удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду могла стать городская электроподстанция. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

Отмечается, что Белгородская ТЭЦ находится всего в четырех километрах к юго-востоку от места взрыва.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о мощном взрыве в столице региона. «ЧП в Белгороде. Произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет», — указали власти. По словам Гладкова, на перекрестке Ватутина — Губкина образовалась огромная воронка радиусом 20 метров.

Информация о мощном взрыве в Белгороде появилась в сети вечером 20 апреля. Сообщается о повреждении части дома по улице Шаландина, в здании выбиты окна, в одной из квартир обнаружены осколки снаряда. Жильцы дома эвакуированы.

Марина Совина
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