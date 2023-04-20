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12:37, 20 апреля 2023Бывший СССР

В России отреагировали на визит генсека НАТО в Киев

Депутат Чепа связал визит генсека НАТО Столтенберга в Киев с планами по контрнаступлению

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Необъявленный визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев связан с планируемым контрнаступлением Украины. Так на приезд главы Североатлантического альянса в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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Алексей Чепадепутат Госдумы

«Я думаю, что для альянса НАТО это тоже очень важно. Страны, участвующие в этом конфликте, прекрасно понимают, что у них рушится экономика, и дальнейшая эскалация напряжения создает личные угрозы людям. Волнение и напряженность в этих странах увеличивается», — сказал депутат.

С другой стороны, страны НАТО хочет понимать, как именно расходуются выделяемые Украине боеприпасы и вооружение, считает Алексей Чепа.

«Постоянные просьбы Украины на новые поставки оружия вынуждают к коррекции со стороны позиций стран НАТО. Я думаю, что это очередной визит, чтобы провести инспекцию на месте — что же происходит и почему. Видимых побед, которые они так ожидают, не происходит», — заключил он.

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20 апреля портал The Kiyv Independent сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев. Издание также опубликовало кадры, сделанные на Михайловской площади в центре украинской столицы. На них видно, как Столтенберг почтил память погибших в конфликте украинцев. Официально визит главы военного блока не анонсировали.

Позже пресс-служба НАТО подтвердила, что Столтенберг прибыл на Украину. «Генеральный секретарь НАТО находится на Украине. Мы распространим дополнительную информацию, как только будет возможно», — говорится в сообщении.

Это первый визит Столтенберга на Украину после начала российской специальной военной операции.

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Варвара Кошечкина
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