Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:16, 20 апреля 2023Россия

Минцифры прокомментировало сообщения о планах рассылать электронные повестки

Минцифры не подтвердило данные о планах рассылать электронные повестки через «Госуслуги»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Минцифры не подтверждает информацию о планах рассылать электронные повестки призывникам через портал «Госуслуг». Сообщение об этом опубликовал официальный Telegram-канал министерства.

В настоящее время граждане могут получать повестки лично в руки или заказным письмом с уведомлением, указано в сообщении Минцифры. «Только такие варианты вручения повестки на текущий момент имеют юридическую силу», — отметили там.

В министерстве подчеркнули, что необходимым условием легализации электронных повесток является издание отдельного нормативного акта.

Ранее в четверг, 20 апреля, СМИ со ссылкой на военкома Санкт-Петербурга сообщили о начале рассылки электронных повесток.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Документ предусматривает уведомление призывников путем размещения повесток на портале «Госуслуг».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о ходе боев за Артемовск
Путин высказался об отправившихся в зону СВО чиновниках
Правящая партия Молдавии обвинила мэра Кишинева в работе на Россию
Унесенная течением 17-летняя девушка провела 22 часа на доске в открытом океане
Правительство Израиля обвинили в бездействии против атак на христиан и мусульман
Власти Судана оценили вероятность политической миграции в Россию
Опубликована карта боевых действий на Украине
В Большом адронном коллайдере зафиксировали аномалию
СДЭК рассказал о проверке пункта выдачи из-за подозрительной посылки
Певица Слава рассказала о «бабкином счастье»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.