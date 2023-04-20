Минцифры прокомментировало сообщения о планах рассылать электронные повестки

Минцифры не подтвердило данные о планах рассылать электронные повестки через «Госуслуги»

Минцифры не подтверждает информацию о планах рассылать электронные повестки призывникам через портал «Госуслуг». Сообщение об этом опубликовал официальный Telegram-канал министерства.

В настоящее время граждане могут получать повестки лично в руки или заказным письмом с уведомлением, указано в сообщении Минцифры. «Только такие варианты вручения повестки на текущий момент имеют юридическую силу», — отметили там.

В министерстве подчеркнули, что необходимым условием легализации электронных повесток является издание отдельного нормативного акта.

Ранее в четверг, 20 апреля, СМИ со ссылкой на военкома Санкт-Петербурга сообщили о начале рассылки электронных повесток.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Документ предусматривает уведомление призывников путем размещения повесток на портале «Госуслуг».