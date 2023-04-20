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12:15, 20 апреля 2023Россия

В Петербурге начали рассылать электронные повестки в тестовом режиме

В Санкт-Петербурге начали рассылать электронные повестки в тестовом режиме

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Санкт-Петербурге в тестовом режиме начали рассылать электронные повестки в рамках весеннего призыва в армию. Об этом в четверг, 20 апреля, со ссылкой на слова главного военкома города Сергея Качковского сообщает «Фонтанка».

Уточняется, что тестовые повестки приходят в личный кабинет на портале «Госуслуг». Прорабатывается вопрос оповещения с помощью смс.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Согласно документу, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах».

17 апреля военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев заявил, что тестовая рассылка повесток через портал начнется уже весной 2023 года. Позднее он пояснил, что это возможно только после принятия соответствующего постановления кабмина.

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Евгения Куликова
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