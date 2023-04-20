Илон Маск назвал новые сроки выхода электропикапа Tesla Cybertruck

The Verge: первые покупатели Tesla Cybertruck получат пикап в третьем квартале 2023 года

Глава Tesla Илон Маск назвал новые сроки выхода электрического пикапа Cybertruck в продажу. Об этом сообщает издание The Verge.

Во время разговора с инвесторами в среду, 19 апреля, Маск пообещал, что первые покупатели электропикапа начнут получать автомобили в третьем квартале этого года. Предприниматель заверил инвесторов, что электромобили начнут выпускать летом, хотя массовое производство стартует не раньше 2024-го.

«Требуется время, чтобы запустить производственную линию, и это действительно очень сложный продукт», — заявил Маск, отметив, что Cybertruck сильно отличается от других автомобилей бренда. Также миллиардер подчеркнул, что считает электропикап уникальной машиной, но пообещал раскрыть обновленные характеристики автомобиля на старте продаж.

Одной из причин задержки выпуска электропикапа, который был анонсирован в ноябре 2019 года, специалисты называют усложненный процесс производства. При создании автомобиля Tesla решила использовать нержавеющую сталь вместо обычной стали. Такой материал нельзя использовать при штамповке крыльев и других сложных деталей из-за склонности стали возвращаться в первоначальную форму — компания вынуждена применять особый метод сварки.

В начале года стало известно, что Tesla в очередной раз перенесла начало производства электрических пикапов Cybertrack. Тогда Илон Маск говорил, что масштабное производство электропикапа можно будет запустить не раньше 2024 года.