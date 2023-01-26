Выход электропикапа Tesla отложили

The Verge: Tesla начнет производство электропикапа Cybertrack не раньше 2024 года

Компания Tesla в очередной раз перенесла начало производства электрических пикапов Cybertrack. Об этом сообщает издание The Verge.

Во время отчета Tesla о прибылях и убытках за четвертый квартал директор компании Илон Маск заявил, что выход пикапа Cybertrack отложили. По словам Маска, выпуск автомобиля начнется уже этим летом, но масштабное производство можно будет запустить не раньше 2024 года.

Согласно производственному календарю корпорации, который был составлен во втором квартале 2022 года, производство электропикапа должно было стартовать в середине 2023-го. Руководитель компании отметил, что Tesla уже начала устанавливать оборудование, необходимое для отливки кузова будущего автомобиля. Ожидается, что Cybertrack будут собирать на заводе Gigafactory в Остине, штат Техас.

«Cybertruck окажется на все более переполненном секторе рынка электромобилей — среди F-150 Lightning, GMC Hummer EV, Rivian R1T и других моделей», — прокомментировала новость исполнительный директор Edmunds Джессика Коуэлл. По словам специалиста, выход электропикапа уже не вызовет такой яркой реакции, которая была на момент анонса машины в 2019 году.

В сентябре 2021 года источники в Tesla заявили, что компания не успеет выпустить электрический пикап Cybertruck до 2022 года. Срыв производства связали с дефицитом полупроводников.