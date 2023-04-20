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15:45, 20 апреля 2023Россия

Семья из трех человек пострадала при взрыве батареи в квартире Дагестана

Семья из трех человек получила сильные ожоги при взрыве батареи в квартире Дагестана

Кадр: видео Telegram-канал Mash Gor

В Хасавюртовском районе Дагестана семья из трех человек пострадала при взрыве батареи в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным авторов канала, отопительный радиатор взорвался в одной из квартир российского региона рано утром из-за выброса масла. Пострадали двое взрослых и их четырехлетняя дочь — россияне получили сильные ожоги рук.

Пострадавших с ожогами 25 процентов тела доставили в центральную городскую больницу, откуда впоследствии перевели в республиканскую клиническую больницу Махачкалы. После случившегося следователи проводят проверку.

Ранее в одной из квартир 17-этажного дома в Новокосино произошел взрыв, в результате мужчина потерял два пальца. Взрыв произошел, так как на 14-м этаже 31-летний мужчина ночью решил изготовить фейерверк.

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Анастасия Шейкина
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