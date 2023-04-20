Германия извинилась за преступления в день рождения Гитлера

Президент Германии извинился за преступления Второй мировой войны в день рождения Гитлера

Германия просит извинить за преступления, совершенные ею в ходе Второй мировой войны. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в день рождения лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, 20 апреля, передает Euractiv.

По его словам, в апреле 1943 года в Варшаве группа евреев восстала против немецких сил, что стало крупнейшей подобной акцией в то время. Он отметил, что к ответственности привлекли слишком мало виновных.

«Я стою сегодня здесь перед вами и прошу прощения за все преступления, которые немцы совершили здесь. Ужасные преступления, которые немцы совершили здесь, вызывают у меня глубокий стыд», — признался политик.