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16:41, 20 апреля 2023Интернет и СМИ

В Германии увидели в действиях ВСУ повторение ошибок вермахта в 1943 году

Die Welt: ВСУ повторяют ошибки немецкого командования в 1943 году перед Курской битвой

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Обозреватель Иоганн Альтхаус из Германии увидел в действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) повторение ошибок вермахта в 1943 году перед Курской битвой. Своим мнением он поделился в колонке для немецкой газеты Die Welt.

По словам обозревателя, ситуация на украинском фронте сегодня напоминает канун Курской битвы. Среди общих черт у этих двух ситуаций он, в частности, назвал то, что в обоих случаях планируется провести мощные удары в восточном направлении весной или в начале лета. Еще одним сходством, как уточнил Альтхаус, является то, что сроки контрнаступления постоянно переносятся.

Автор считает, что ВСУ повторяют все ошибки немецкого командования в 1943 году. По мнению Альтхауса, итог наступления Украины будет таким же, как у вермахта, — закончится поражением.

Ранее журналисты телеканала Al Jazeera заявили, что любые попытки украинской армии начать контрнаступление и битву за Крым обернутся тяжелыми последствиями. Такой вывод они сделали после того, как проанализировали данные снимков со спутников.

7 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что наступательные действия ВСУ на фронте могут начаться в ближайшие недели.

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Олег Давыдов
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