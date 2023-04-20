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10:37, 20 апреля 2023Забота о себе

Названа уменьшающая вероятность выкидыша диета

Диета с высоким содержанием фруктов и овощей снижает риск выкидыша

Фото: Jovan Vasiljević / Unsplash

Употребление большого количества овощей и фруктов в период зачатия и на ранних сроках беременности уменьшает вероятность выкидыша. Такой вывод сделали исследователи из Бирмингемского университета (Великобритания) в статье, опубликованной в журнале Fertility and Sterility («Фертильность и Бесплодие»).

Работая над исследованием, ученые проанализировали сведения о питании почти 64 тысяч женщин, собранные в 20 ранее опубликованных трудах. В результате они пришли к выводу, что соблюдение диеты с высоким содержанием фруктов связано со снижением риска выкидыша на 61 процент. Частое употребление овощей снижало риск на 41 процент, молочных продуктов — на 37 процентов, зерновых — на 33 процента, яиц и молочных продуктов — на 19 процентов.

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Исследователи подчеркнули, что не увидели связи между случаями самопроизвольного прерывания беременности и соблюдением особых режимов питания, таких как средиземноморская диета или диета для фертильности. Однако они назвали употребление здоровой пищи и отказ от вредных продуктов фактором, который в целом увеличивает вероятность благополучной беременности и родов.

Ранее акушер-гинеколог Надин Хамани предупредила об опасности случайных беременностей. Она призвала за три месяца до планируемого зачатия обоим партнерам отказаться от вредных привычек, наладить режим питания.

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Екатерина Улитина
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