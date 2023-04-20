Названа причина мирового энергокризиса

Аналитик Юшков указал на незначительную роль России в энергокризисе

Россия лишь отчасти причастна к мировому энергокризису и росту инфляции. На самом деле эти процессы начались еще до 24 февраля 2022 года из-за продвигаемой европейскими странами экополитики, подразумевающей отказ от привычных энергоресурсов. Об этом «Ленте.ру» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Мировой кризис

«Санкции против России — только один из элементов, которые усугубили мировой энергокризис. Но они точно не стали его причиной, — подчеркнул Юшков. — Что вообще такое этот кризис? Это банальный дефицит, который вызвал рост цен. И поскольку цены действительно высокие, они закладываются в конечную стоимость товаров: хлеб возят в магазин из пекарни на машине, потребляющей топливо. Производят на оборудовании, потребляющем электроэнергию. Все это закладывается в стоимость, инфляция раскручивается».

Аналитик напомнил, что рост цен на газ начался еще в середине 2021 года, они уже были крайне высокими к февралю 2022-го, так что говорить об исключительной роли России в энергокризисе невозможно. Настоящую причину Юшков видит в проводимой европейскими странами политики декарбонизации, избыточно оптимистичными планами отказа от использования углеводородов.

Страны призывали никого не вкладываться в новые проекты, связанные с привычными энергоносителями, и направлять деньги на возобновляемую энергетику, говоря, что спрос на газ, нефть вот-вот сократится. Но оказалось, что спрос сохранился, а вот предложение уже уменьшилось. Наступил энергокризис Игорь Юшков аналитик

Роль России

Украинский конфликт, как объяснил аналитик, пришелся уже на разгар энергокризиса. Уже и так перегретый рынок столкнулся с новой проблемой в виде еще большего сокращения поставок газа из России. В частности, прекратились поставки по газопроводу, проходящему через ЛНР, — Украина отказалась принимать газ с территории, которую не контролирует. Дальше — проблемы с «Северными потоками».

«Мы помним, как одна за другой выходили из строя турбины "Северного потока" — их необходимо было отправить на техобслуживание, но договориться о статусе турбин не удалось. В итоге они выработали ресурс и газопровод остановился. Так постепенно поставки в Европу продолжали сокращаться. Все это усугубило дефицит, но он уже и так был до текущих событий», — подчеркнул Юшков.

Он согласился с тем, что мировая инфляция разгоняется из-за дорогих энергоресурсов, но Россия виновата в этом процессе лишь отчасти. На самом деле процесс был запущен еще в 2021 году.

Инфляция все равно была бы, и без украинского конфликта. Может, цены на бирже не достигли бы показателей в 3 тысячи долларов. Но газ все равно оставался бы дорогим, разгоняя инфляцию Игорь Юшков аналитик

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз относительно развития глобальной экономики в 2023 и 2024 годах — организация снизила показатель с 2,9 процента до 2,8 процента и с 3,1 до 3 процентов соответственно. Причем в случае, если инфляция будет сохраняться на высоком уровне, а процентные ставки не будут снижаться, мировую экономику ждет «жесткая посадка».

В МФВ также предупредили мировое сообщество о том, что, на фоне ведения боевых действий в Украине, появляются значительные риски усугубления энергетического кризиса в Европе, а также вероятно обострение проблем с продовольствием в странах с низким уровне дохода. Энергокризис, в свою очередь, нередко связывают с санкциями против России.