Польские фермеры начали протесты против ввоза продуктов с Украины

РАР: фермеры на 50 тракторах протестуют против ввоза украинских продуктов

В Польше фермеры на 50 тракторах начали протестную акцию против ввоза украинских продуктов питания, пишет PortalSpozywczy.

Колонна сельскохозяйственных машин движется по национальной дороге №8 в городе Зомбковице-Сленске в Нижней Силезии. Протестующие намерены доехать до деревни Лагевники и вернуться обратно.

Ранее Польша предложила Евросоюзу запретить, помимо экспорта зерна, ввоз других продуктов питания с Украины. В частности, это коснется фруктов, яиц, птицы, сахара и меда.

19 апреля стало известно, что Еврокомиссия готова ввести запрет на импорт зерна c Украины из-за его избытка в некоторых странах ЕС. Уточняется, что ЕК потребуется согласие Киева на эти меры, чтобы избежать возможного обжалования решения во Всемирной торговой организации.

