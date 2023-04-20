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09:15, 20 апреля 2023Бывший СССР

Снайпер ВСУ ранил рыбака в Новой Каховке

Власти Новой Каховки сообщили, что снайпер ВСУ ранил ловившего рыбу на Днепре жителя

Фото: Bernat Armangue / AP

Снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранил рыбака из Новой Каховки Херсонской области. О ранении жителя, ловившего рыбу на Днепре, сообщила администрация города, передает РИА Новости.

«Снайпер с правого берега подстрелил новокаховчанина, который на лодке пытался половить рыбу на Днепре», — сказано в сообщении.

Мужчина был доставлен в больницу с огнестрельным ранением бедра и травматическим шоком. Власти города подчеркнули, что жителя ранил украинский боец, а до станции скорой помощи его отвезли российские военные.

Ранее стало известно о сильном артиллерийском обстреле Новой Каховки и близлежащих сел в Херсонской области со стороны ВСУ. Сообщалось о попадании снарядов на территорию пожарно-спасательной части. В результате обстрела один человек погиб, еще двое пострадали. Кроме того, было зафиксировано два порыва труб газоснабжения, частичное очаговое отключение электроснабжения и многочисленные разрушения многоэтажных жилых домов.

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Кристина Есикова
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