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11:35, 20 апреля 2023Забота о себе

Фитнес-тренер перечислила разрушительные ошибки в спортзале

Тренер Кейт Мейер: привычка пренебрегать растяжкой на тренировках ведет к травмам

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Многие новички и опытные спортсмены не могут добиться желаемой физической формы, так как игнорируют растяжку и упражнения на определенные группы мышц, считает сертифицированный тренер по фитнесу Кейт Мейер. Другие разрушительные привычки в спортзале она перечислила в интервью изданию Eat This, Not That.

Мейер уверена, что растяжка наиболее важна для улучшения физической формы, так как способствует притоку крови к мышцам, улучшает их восстановление и подвижность. «Пренебрегая растяжкой, вы ограничиваете диапазон своих движений и увеличиваете шансы получить травму», — объяснила она.

Еще одна частая ошибка, по словам тренера, — не выполнять упражнения на ту или иную группу мышц или фокусироваться исключительно на кардиотренировках. Оба подхода, считает Мейер, увеличивают риски получения травм и ведут к мышечному дисбалансу. «Одинаковые тренировки могут привести к застою, что со временем вызовет чувство постоянной усталости или спровоцирует травму. Обязательно меняйте тренировки каждые несколько недель и время от времени пробуйте новые стили, чтобы мышцы двигались по-разному», — дала совет Мейер.

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Помимо этого, она посоветовала не терпеть сильную боль и не поднимать вес, к которому тело не готово. По ее словам, даже если сначала кажется, что никаких последствий от таких действий нет, со временем они проявиться, например, в виде болезней суставов.

Ранее 30-летняя американская рэперша Карди Би рассказала, какие спортивные упражнения делает для поддержания формы. По ее словам, для стриптизерской гибкости она тренирует растяжку по часу в день.

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Екатерина Улитина
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